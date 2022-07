Scontri dopo Latina-Avellino, il questore Spina emette 10 daspo

LATINA – Per gli scontri tra tifoserie durante la partita tra Latina e Avellino arrivano i Daspo. E la sanzione è pesante.

Il Questore di Latina Michele Maria Spina ha emesso 10 provvedimenti di Divieto di Accedere a Manifestazioni Sportive, per periodi che variano da tre a cinque anni, mentre per un tifoso della squadra ospite, la misura è stata adottata per anni cinque con obbligo di presentazione all’Autorità di P.S., essendo il tifoso destinatario di un precedente DASpo. I dieci protagonisti sono stati individuati grazie alle indagini della Digos.

I FATTI – Al termine dell’incontro di calcio che si era svolto al Francioni il 22 febbraio scorso per il campionato di Lega Pro Girone C, all’esterno del settore ospiti riuscivano ad eludere i cordoni delle forze dell’ordine per dare vita ad uno scontro tra opposte tifoserie con bastoni e altri oggetti contundenti. La rissa era stata poi fermata da polizia, carabinieri e guardia di finanza. Un tifoso pontino era stato ferito con prognosi di 7 giorni, colpito alle spalle con un bastone anche un agente di polizia del Reparto Mobile di Napoli, in servizio di ordine pubblico refertato con 6 giorni di prognosi.

Gli atti sui disordini sono stati trasmessi Procura della Repubblica di Latina.