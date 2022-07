Sonnino celebra il Mundial ’82. Spillo Altobelli padrone di casa

SONNINO – E’ la giornata clue oggi per la manifestazione promossa a Sonnino da Spillo Altobelli per celebrare il quarantennale del mitico Mondiale di Calcio. “11 luglio 1982-11 luglio 2022: 40 anni da Campioni del Mondo” è il titolo dato all’iniziativa che ha ottenuto il patrocinio della stessa Figc, del Coni, dell’Aic, della Lega collezionisti di maglie e cimeli calcistici, oltre che del Comune di Sonnino, ed è in programma nella cittadina che ha visto nascere Spillo poi divenuto uno dei grandi protagonisti della finale tra Italia e Germania.

LA PARTITA – Si è preparato per il momento più evocativo, anche il medico di Latina Enzo De Amicis (in foto) che sarà nello staff medico, alle 22 di stasera (domenica 10) per la partita tra la Nazionale magistrati ed un team composto da campioni del Mondo ’82, ex giocatori di serie A e giocatori locali invitati da ‘Spillo’.

I CAMPIONI IN CAMPO – Tra loro, sono confermati Ciccio Graziani, Bruno Conti, Vincent Candela, Evaristo Beccalossi, Sergio Brio, Sebastiano Nela, Ubaldo Righetti, Bruno Giordano, Domenico Marocchino, Stefano Di Chiara, Sandro Tovalieri, Andrea Carnevale. Tra sabato e domenica verranno presentati i libri “Gianni Rivera ieri ed oggi” e “Un gioco da ragazzi. Dalla Roma alla Nazionale il mio calcio di una volta”, alla presenza degli autori, Rivera e Bruno Conti.

Ieri a Sonnino per prender parte alla manifestazione è arrivato anche il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina.