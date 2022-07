A Latina un nuovo corso di laurea in Biologia Molecolare e informatica per Applicazioni Farmaceutiche

LATINA – Lunedì 11 luglio 2022, alle ore 11.30, nella sala “Enzo De Pasquale” del Comune di Latina, in Piazza del Popolo 1, sarà presentato ai media il nuovo corso di laurea in “Biologia Molecolare, Chimica Farmaceutica e Informatica per Applicazioni Farmaceutiche” che sarà attivo dall’Anno Accademico 2022-2023 presso il Polo Pontino della Sapienza Università di Roma sede di Latina.

Ad illustrare il nuovo corso di laurea con il sindaco Damiano Coletta saranno: il prof. Bruno Botta – Direttore del Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco di Sapienza Università di Roma; il prof. Giuseppe Bonifazi – Prorettore alla sede di Latina di Sapienza Università di Roma; il prof. Dante Rotili – Dipartimento di Chimica e Tecnologie del Farmaco, Sapienza Università di Roma e Giovanni Acampora – Presidente Camera di Commercio Frosinone-Latina.