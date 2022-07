“Spighe verdi” a Sabaudia, Pontinia e Gaeta

La Fee, Fondazione per l’Educazione Ambientale, ha pubblicato oggi l’elenco delle “Spighe Verdi” assegnate per l’anno in corso. Si tratta di un riconoscimento, giunto alla seste edizione, alle politiche di gestione del territorio e al valore dato dalle amministrazioni locali alla salvaguardia dell’ambiente e all’agricoltura sostenibile. Delle 63 località premiate, 3 appartengono alla provincia di Latina e sono Sabaudia, Pontinia e Gaeta. Tra gli indicatori presi in considerazione la partecipazione pubblica, l’educazione allo sviluppo sostenibile, il corretto uso del suolo, la presenza di produzioni agricole tipiche, la qualità dell’offerta turistica, la funzionalità degli impianti di depurazione e la gestione dei rifiuti.