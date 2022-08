A Ninfa Jazz arriva il Francesca Tandoi Trio

LATINA – Torna stasera Ninfa Jazz. Alle 21.30 nell’area eventi del Giardino di Ninfa arriva il Francesca Tandoi Trio con Francesca Tandoi al piano e voce, Stefano Senni al contrabbasso e Giovanni Campanella alla batteria.

CHI SONO – Compositrice, pianista e cantante Francesca Tandoi inizia prestissimo ad avvicinarsi al mondo del jazz. Frequenta seminari tenuti da grandi come Barry Harris, Mulgrew Miller e Brad Mehldau, poi, si trasferisce in Olanda dove si diploma con menzione speciale al Royal Conservatory of The Hague. Grazie alla sua riconosciuta bravura, si inserisce da subito nel panorama jazzistico nord europeo collaborando con alcuni fra i più grandi artisti internazionali. Il suo tocco elegante e lo swing innato fanno sì che pianisti famosi come Tamir Hendelman e Monty Alexander rimangano piacevolmente impressionati delle sue qualità musicali. Dopo diverse tournée in giro per il mondo suona in molti fra i più famosi jazz club italiani e rassegne come Auditorium Parco della Musica, Villa Celimontana e molte altre. Collabora con alcuni fra i maggiori esponenti del jazz come Joe Cohn, Scott Hamilton, Leah Kline e Madeline Bell.

Con lei sul palco Stefano Senni al contrabbasso, uno dei musicisti più attivi e richiesti del panorama jazzistico internazionale. Ha suonato in tutto il mondo con i più grandi jazzisti d’oltreoceano ed è presente in oltre cento incisioni discografiche, e Giovanni Campanella alla batteria, uno straordinario talento che affianca alla sua attività di batterista anche quella di pianista e compositore; vanta innumerevoli collaborazioni live e in studio con alcuni dei più grandi nomi della scena jazz italiana ed internazionale.

Anche i biglietti di questo concerto si potranno acquistare direttamente sul sito www.boxol.it (per info 3501843609).

Il biglietto del concerto costa 15 euro (2 euro di prevendita).

Sarà anche possibile prenotare una Full Experience, ovvero tour dei Giardini di Ninfa al tramonto e concerto. Il costo del biglietto sarà, in questo caso, di 30 euro (costo della prevendita 2 euro). Gli interessati dovranno presentarsi non più tardi delle 18.15 davanti l’ingresso del Giardino di Ninfa.