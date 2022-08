A Roccagorga il Pd immagina la prima coop sociale energetica

ROCCAGORGA – Comunità energetiche e Green Community: cosa può fare un Comune? Si parlerà della sfida per la sostenibilità ambientale e di riduzione dei costi per imprese e cittadini frutto di un patto sociale venerdì 5 agosto alle ore 18.00 in largo Don Paolo Orsini (Piazza VI Gennaio ) a Roccagorga dove il PD immagina con la nuova amministrazione di realizzare la prima cooperativa sociale di tipo energetico. Durante l’incontro si farà il punto anche sul bando delle Green Community che finanziato con 135 milioni di euro a valere sul PNRR scade il 16 agosto e riguarda una progettualità comune di tutto il territorio asserente alla XIII Comunità Montana per la gestione integrata e certificata del patrimonio forestale, idrico, delle aree destinate al l’istallazione di fonti energetiche rinnovabili.

“Si prevede per i cittadini un 30% in meno di spesa oltre ai benefici dei premi per l’autoconsumo e ai profitti della vendita dell’energia eccedente al gestore. Quello che serve – spiega il segretario dei Democratici Francesco Scacchetti – è un vero e proprio cambio di mentalità e una piccola comunità come la nostra può rappresentare uno scenario esclusivo per mettere in campo un modello di organizzazione sociale basato sulla collaborazione, coesione e gestione collettiva dei beni comuni”.

Prenderà parte all’iniziativa il consigliere regionale Salvatore La Penna, l’assessora regionale Enrica Onorati, che faranno il punto sulle iniziative regionali a sostegno del settore, il segretario territoriale di CNA Latina , Antonello Testa, che racconterà come la prima associazione datoriale d’Italia si stia muovendo per promuovere queste alleanze nel mondo delle piccole e medie imprese.

Con loro anche la prof. Federica Di Sarcina di Europa Verde che dedica ai temi del contrasto alla povertà energetica e alla tutela dell’ambiente la parte centrale dei propri programmi politici ed amministrativi e il dott. Paolo Frullini che con Uncem collabora alla stesura delle progettualità sulle Green Community.

IL PROGRAMMA