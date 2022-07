Sabaudia, ecco la giunta che affiancherà il neo sindaco Mosca

SABAUDIA – E’ stata nominata dal neo Sindaco di Sabaudia, Alberto Mosca, la nuova Giunta comunale che è così composta: vice sindaco e assessore al Personale, Cultura e Turismo, Giovanni Secci; assessore ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione, Pia Schintu; assessore al Bilancio, Roberto Bordignon; assessore alla Sanità e Pari Opportunità, Anna Maria Maracchioni; assessore all’Urbanistica e Ambiente, Vittorio Tommasetti.

“Auguro a tutti gli Assessori un grosso in bocca al lupo, sicuro che riusciranno a lavorare nel pieno delle loro capacità per il bene di tutta la Città. Sabaudia ha un estremo bisogno di tornare ad occupare il posto che le compete, a livello nazionale e internazionale. Sono convinto che con il nostro lavoro di squadra riusciremo a fornire servizi qualitativamente elevati e adeguati alle nuove sfide che i tempi ci impongono”, è il messaggio del neo sindaco, Alberto Mosca.

Nei giorni scorsi il primo cittadino aveva ricevuto la visita in Comune del Prefetto di Latina, Maurizio Falco e dei membri del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica definendola dall’ “alto valore istituzionale. In primo luogo , perché evento del genere non avveniva a Sabaudia da anni. In secondo luogo, perché la visita testimonia con quale fiducia e attenzione le Istituzioni guardano ora Sabaudia. Come neo Sindaco della Città sento il dovere di ringraziare, a nome di tutti i cittadini, il Prefetto e i membri del Comitato della fiducia che ripongono nella nuova Amministrazione e nel nuovo Consiglio Comunale, certo che aderendo con convinzione al “gioco di Squadra” delle Istituzione faremo del nostro meglio nel superiore interesse della collettività”.