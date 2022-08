Annullata la partita tra Latina Calcio 1932 e l’Aprilia di Olivera

LATINA – Salta l’allenamento congiunto tra Latina Calcio 1932 di mister Di Donato e l’Aprilia Calcio di Ruben Olivera. La partita, prevista per sabato 13 alle ore 18 al Francioni è stata annullata per una decisione indipendente dalla volontà del club nerazzurro.

Il nuovo programma di allenamento della squadra nerazzurra prevede dunque una partitella in famiglia sabato mattina, alle 9,30. Dopo questa sessione di allenamento, il tecnico Daniele Di Donato, anche per l’intenso lavoro di queste quattro settimane, concederà ai suoi ragazzi un po’ di riposo, fino al giorno di Ferragosto. Dopo questi giorni, il Latina ripartirà per una nuova settimana di preparazione, in vista dell’inizio ufficiale della stagione 2022/2023 previsto per il 4 settembre.

E oggi si presenta la Campagna Abbonamenti del Latina Calcio 1932 per la prossima stagione sportiva del campionato di Lega Pro. Nella Sala stampa Amodio dello stadio Francioni di Latina verrà presentata ai tifosi e alla città la campagna abbonamenti con tutti i dettagli per essere protagonisti e sostenitori della squadra nelle partite casalinghe.

“Il riavvio della campagna abbonamenti si inserisce nel percorso che la società sta tracciando per portare i colori neroazzurri ai livelli che meritano – ha spiegato il presidente Antonio Terracciano – ciò nella consapevolezza che questi colori e il nome del Latina Calcio 1932 sono patrimonio dell’intera città e della provincia. La campagna abbonamenti che partirà a breve è una delle più belle opportunità per partecipare uniti e da protagonisti a questa nuova ed entusiasmante sfida”.