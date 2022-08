Auto brucia a San Michele vicino la banca, conducente in salvo e l’incendio si propaga

LATINA – Paura a Borgo San Michele alle porte di Latina dove, nei pressi della Blu Banca, un’auto ha preso fuoco causando un incendio che si è propagato nelle vicinanze. Non è riuscito infatti il tentativo di alcuni presenti di spegnere il rogo con gli estintori, a quel punto il conducente si è messo in salvo mentre le fiamme avvolgevano l’abitacolo e poi, alimentate dal vento, si sono spinte nei campi di Via Capograssa per circa mezzo chilometro. Bruciati anche alcuni contenitori in plastica della raccolta differenziata che hanno prodotto un denso fumo nero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.