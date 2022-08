Latina, si apre una voragine all’incrocio di Sabotino

LATINA – Una voragine si è aperta nel pomeriggio di ieri all’altezza della rotatoria che si trova tra la Litoranea e strada Foce Verde a Borgo Sabotino causata probabilmente da una perdita dalla condotta idrica. Ieri era San Lorenzo a quell’ora c’era il solito, intensi, rientro pomeridiano dal Lido, ma in tantissimi raggiungevano la Marina anche nel tardo pomeriggio e di sera per trascorrere la serata in spiaggia sotto le stelle e i disagi sono stati pesanti.

Sul posto sono prontamente intervenuti i volontari della protezione civile Passo Genovese Odv che hanno gestito l’evento. Il cedimento dell’asfalto proprio al centro della carreggiata ha compromesso la circolazione e si è resa necessaria la chiusura di una parte dell’incrocio.