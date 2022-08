A Latina tre circoli velici si sfidano in mare nel Grand Prix New Life 2022

LATINA – Al via la prima edizione della Grand Prix New Life 2022, una regata velica, la prima sul nostro litorale, che si svolgerà il 6 agosto prossimo con partenza davanti l’hotel Fogliano.

Si tratterà – spiegano gli organizzatori in una nota – di un’esibizione “interna” a tre circoli velici di Latina (Sunrise Bay, Lega Navale e Mira Vela Club) che potrà essere seguita sia dalla terrazza di Capo Portiere che da tutto il litorale, perché la rotta è quasi parallela alla spiaggia.

I dettagli della manifestazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa che si svolgerà all’hotel Fogliano, mercoledì 3 agosto.