Covid, 141 nuovi casi e due ricoveri

LATINA – Sono 141 i nuovi casi di covid registrati nel bollettino della Asl di Latina, in flessione netta come ogni lunedì, perché riferiti ai test eseguiti nella giornata di domenica, ma in diminuzione anche rispetto a lunedì primo agosto quando erano stati 188. Si conferma dunque la discesa progressiva dei contagi. A Latina 44 casi, tutti sotto i 20 gli altri comuni pontini.

Non ci sono stati decessi al Goretti nelle ultime 24 ore e i pazienti pontini ricoverati per covid sono stati due, uno al Goretti, l’altro trasferito a Roma.

Il totale di oggi è emerso da poco più di 500 tamponi per un tasso di positività al 32%.

COMUNE PER COMUNE

Aprilia 15

Bassiano – Campodimele – Castelforte – Cisterna di Latina 9

Cori 5 Fondi 7

Formia 4

Gaeta 1 Itri 2

Latina 44

Lenola – 0

Maenza 1

Minturno 5

Monte San Biagio 2

Norma 3

Pontinia 3

Ponza –

Priverno 5

Prossedi – 0

Roccagorga – Rocca Massima – Roccasecca dei Volsci – 0

Sabaudia 2

San Felice Circeo 2

Santi Cosma e Damiano – Sermoneta 2

Sezze 17

Sonnino 2

Sperlonga – Spigno Saturnia 1

Terracina 9

Ventotene -0