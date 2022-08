Di Livio resta al Latina Calcio 1932: la firma

LATINA – Il Latina Calcio 1932 oltre a spingere forte sul mercato, è anche molto attivo sul fronte rinnovi per i propri giocatori in rosa. La società di Piazzale Serratore è infatti lieta di annunciare il rinnovo di contratto biennale per il calciatore Lorenzo Di Livio.

Nello scorso campionato di Serie C, il centrocampista è stato uno dei giocatori sul quale il tecnico Daniele Di Donato ha fatto maggiore affidamento. Infatti, sono 31 le presenze collezionate, impreziosite da un gol contro il Bari al San Nicola e un assist.

Con questa notizia, Di Livio si appresta ad iniziare la seconda stagione con la maglia nerazzurra. Inoltre, durante il ritiro precampionato ha avuto modo di mettersi in evidenza con buone prestazioni durante gli allenamenti congiunti.