Gaeta, gestore di un lido si faceva pagare il pedaggio per l’accesso alla spiaggia libera: denunciato

GAETA – Ha negato l’accesso alla spiaggia libera e anzi ha preteso un “pedaggio” facendo pagare tra i due e i tre euro per attraversare l’area che gli è stata affidata in gestione per i servizi connessi alla balneazione. Dopo le segnalazioni arrivate al 117, i finanzieri del Comando Provinciale Latina hanno elevato una sanzione amministrativa nei confronti del titolare della convenzione con il Comune di Gaeta. I controlli svolti dalle Fiamme Gialle hanno infatti consentito di riscontrare che effettivamente i bagnanti non potevano accedere liberamente e gratuitamente dell’area demaniale marittima. Scoperta anche l’esecuzione di opere di delimitazione e di sbarramento, che ostacolavano la libera fruizione della spiaggia pubblica.

Al gestore del lido sono state contestate le violazioni alle normative di settore, Legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria per l’anno 2007) e Regolamento regionale Lazio n. 19/2016, che nel disciplinare la materia impongono in capo al concessionario l’obbligatorietà di garantire il transito libero e gratuito al pubblico per l’accesso alla battigia ed al mare territoriale laddove non esistano accessi alternativi in una fascia territoriale superiore ad un range variabile da metri 150 a metri 300 (limite vigente, ad esempio, per il tratto costiero del Comune di Gaeta).

Il servizio concluso in materia demaniale conferma – si legge in una nota – la grande attenzione prestata dalle Fiamme Gialle Pontine alle attività di vigilanza e controllo economico del territorio e alle segnalazioni dei disagi lamentati dai cittadini, i primi a subire le conseguenze degli illeciti economico-finanziari, lesivi delle regole della concorrenza e del mercato.