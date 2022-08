Positiva alla cocaina la bimba di due mesi chiusa in auto dai genitori a Borgo Montello

LATINA – E’ stata trovata positiva alla cocaina la bimba di due mesi tolta ai genitori che l’avevano lasciata per mezz’ora in auto con i finestrini chiusi, sotto il sole delle 14, a Borgo Montello, alle porte di Latina. Lo anticipa sull’edizione di oggi il quotidiano Il Messaggero.

Una storia terribile, finita con il trasporto della bimba in ospedale dove si trova ancora ricoverata e monitorata nel reparto di Pediatria. Era stata una donna venerdì pomeriggio ad assistere alla scena e a preoccuparsi del fatto che mentre i genitori della bimba litigavano, anche allontanandosi per lunghi minuti lasciando la figlia incustodita, lei era chiusa nell’abitacolo con le temperature infernali di questi giorni. Temeva per le conseguenze sulla salute della bambina ed è intervenuta: ha affrontato il padre chiedendo di poter prendere la piccola e ha poi chiamato i soccorsi.

La bambina accaldata e disidratata in preda ad un pianto disperato è stata soccorsa dai sanitari del 118, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini. Si trova ora ricoverata al Goretti affidata alle cure dei medici.

Il tribunale per i minorenni ha emesso in 24 ore il decreto di sospensione della potestà genitoriale e la piccola, quando i medici la riterranno fuori pericolo, sarà affidata a una nuova famiglia. Entrambi i genitori hanno problemi di tossicodipendenza e il loro comportamento unito alla positività alla droga riscontrata nel sangue della neonata, hanno convinto il Tribunale per i Minorenni ad agire con il provvedimento d’urgenza.