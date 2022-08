Cisterna, a fuoco il capannone dell’oleificio De Carolis

CISTERNA – Un capannone è andato a fuoco, nel tardo pomeriggio di domenica, sulla via Appia, nel territorio di Cisterna. Si tratta di un magazzino per cartoni di confezionamento e recipienti di olio alimentare, esteso su circa 6mila metri quadrati appartenente all’azienda De Carolis. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo sul posto con squadre di Latina, Terracina e Aprilia e con il supporto di un’autobotte della Protezione Civile. Solo a notte fonda si è riusciti a domare le fiamme. L’origine potrebbe essere dolosa ma sono tuttora in corso degli accertamenti. Ingenti i danni.