Latina, scuola al via tra le incertezze, mancano i docenti

Il sindacato Gilda Insegnanti di Latina lancia l’allarme in vista dell’imminente stagione scolastica per la mancanza di docenti in cattedra e le adeguate misure di prevenzione anticovid nei plessi scolastici. “Nonostante i proclami, anche quest’anno la gestione del personale è stata pessima e la nuova stagione scolastica inizia all’insegna dell’incertezza, senza le misure di prevenzione adeguate né il numero di insegnanti necessario – dichiara la coordinatrice del sindacato Patrizia Giovannini – sebbene siano stati assunti molti docenti non si arriverà a coprire nemmeno il 50% dei posti autorizzati dal Ministero e il numero di supplenti resterà incredibilmente alto”.

“Circa 50 cattedre, solo tra matematica e italiano, nelle scuole della provincia di Latina non avranno un docente stabile per tutto l’anno, ma diversi supplenti, a scapito della continuità didattica”. A questo si aggiunge poi il problema della sicurezza – spiega Patrizia Giovannini – in quanto non sono previste misure di prevenzione e contenimento del contagio da Covid, né alcun intervento sui sistemi di aerazione negli istituti. Con queste premesse, la Gilda, insieme con gli altri quattro sindacati di categoria, ha richiesto un confronto nazionale unitario con i partiti sulle politiche in materia di istruzione e formazione. Un incontro si terrà il prossimo 8 settembre a Roma.