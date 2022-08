Terracina, nuovo blitz della Guardia Costiera nella spiaggia vicino al Sisto

TERRACINA – Nuovo blitz della Guardia Costiera sulla spiaggia di Terracina. Questa mattina (18 agosto) quando era ancora buio i militari, con gli agenti della Polizia Locale, hanno sgomberato

attrezzature balneari lasciate incustodite un tratto di spiaggia libera nella parte occidentale del litorale di Terracina, in prossimità della foce del fiume Sisto.

Più di 1200 oggetti tra lettini, ombrelloni, sdraio e altri arredi da spiaggia sono stati sottoposti a sequestro e rimossi per restituire alla libera fruizione circa un chilometro di litorale.

“Lasciare inutilizzati ombrelloni, sdraio, lettini e simili sulla spiaggia libera costituisce condotta vietata da tutte le vigenti Ordinanze Balneari Comunali, in quanto preclude alla generalità della popolazione la possibilità di fruire liberamente della spiaggia stessa”, rimarcano dalla Capitaneria di Porto ricordando che vige, inoltre “anche sulle spiagge libere, il divieto di occupare con ombrelloni, sdraio e lettini la fascia dei cinque metri dalla battigia, da lasciare libero per il transito e per le operazioni di soccorso”.