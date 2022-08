Un Qr Code per scaricare Sabaudia Dove, la guida turistica della città delle dune

SABAUDIA – E’ disponibile Sabaudia Dove la guida turistica a cura dell’Associazione Pro Loco di Sabaudia e a meno di un mese dall’uscita rinnovata sono già migliaia le copie distribuite e altrettante versioni digitali scaricate inquadrando il QR code che dà accesso alla versione digitale e integrale della pubblicazione.

Si parte dalle informazioni di base – spiega il presidente della Pro Loco Gennaro Di Leva – dove mangiare, dove dormire, cosa fare nel tempo libero durante la permanenza a Sabaudia. E’ pubblicata da più di venti anni, ogni due anni, e la sua realizzazione è stata possibile grazie al contributo delle aziende e delle attività commerciali che operano nel nostro territorio e con il patrocinio e il sostegno dell’Ente Città di Sabaudia, del Parco Nazionale del Circeo e del Consorzio Circe.

Rinnovata sia nella grafica che nei contenuti, Sabaudia Dove si compone di 96 pagine ricche d’informazioni utili, in italiano e inglese, corredate da fotografie: “E’ in distribuzione – conclude Di Leva – presso la sede della Pro Loco, ed è possibile scaricarla dal suo sito web, e con il QR code, dai social e in tutti gli esercizi commerciali di Sabaudia. Siamo certi che renderà un servizio utile ai turisti che verranno e che sono già presenti nel territorio di Sabaudia”.