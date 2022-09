LATINA – AXEL strepitoso cucciolo di circa 3 mesi, maschietto mix tra un Griffon Vandeen e un Cocker, servono parole per la sua bellezza? Diremmo proprio di no!!! Questo sorriso solare parla letteralmente da solo Axel è una taglia media, da adulto potrebbe arrivare sui 16/18 kg di amore Axel si trova a Latina (Lazio), e per una buona adozione potrà raggiungere la sua nuova famiglia in tutto il centro nord Italia.

Per info e adozioni contattare Sabrina 391.7611153