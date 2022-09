Fratelli d’Italia respinge gli appelli di Coletta al dialogo: “Sfiducia unica strada”

LATINA – Fratelli d’Italia respinge gli appelli al dialogo del sindaco di Latina Damiano Coletta e ribadisce che la sfiducia è l’ unica strada. Non subito però, dopo il primo consiglio comunale.

Lo dichiara in una nota la consigliera Matilde Celentano, già capogruppo in consiglio comunale: «Gli appelli di Coletta che non ha i numeri per governare la città essendo minoranza in Consiglio Comunale danno la misura di un sindaco in piena confusione politica. Apprendiamo da un suo comunicato di ieri – spiega la Celentano – che il sindaco Coletta dopo le dichiarazioni iniziali, piuttosto fuori luogo, dove chiedeva in maniera anche perentoria, alle forze i centrodestra di farlo governare, senza peraltro averne in numeri per farlo, è sceso dal piedistallo e oggi chiede un dialogo a tutte le forze politiche, usando i termini di maturità e responsabilità. Ebbene, vogliamo invece ricordare al Sindaco che Fratelli d’Italia a Latina in questi 6 anni, pur stando in opposizione ha sempre avuto un atteggiamento propositivo e costruttivo sui grandi temi che riguardano la città, in particolare per le politiche sociali.

Quindi noi di Fratelli d’Italia come forza politica non ci sottrarremo al confronto, con la consapevolezza però che noi siamo altro da Coletta: noi siamo l’alternativa all’amministrazione Coletta. Dunque, dopo il primo Consiglio Comunale, la sfiducia non può che essere l’epilogo della sua amministrazione».