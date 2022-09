Cori, otto piante di cannabis in giardino: sequestrati 26 kg

APRILIA – Coltivava piante di cannabis in un giardino vicino alla sua abitazione. La scoperta è stata fatta dai carabinieri del reparto territoriale di Aprilia e della stazione di Cori in casa di un 52enne del posto che è stato arrestato. Le piante, in tutto 8, sono state identificate come “piante di cannabis indica”, per un peso lordo di 26 chili. Sequestrati anche 13 grammi della stessa sostanza, confezionati e pronti per essere venduti.

Il controllo è scattato nel corso di un servizio mirato nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.