Oroscopo del giorno 02 Settembre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Il Sole è in quadrato con Urano nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, gli umori del partner vi daranno del filo da torcere soprattutto se volete influenzarlo per organizzare qualcosa a cui non è interessato. Siate diplomatici e tentate la fortuna domani. Single: non avete voglia di incontrare gente nuova e preferite restare accanto ai vostri cari. A lavoro sarete molto vulnerabili emotivamente: non ascoltate i pettegolezzi e restate concentrati su ciò che dovreste fare. La salute non è delle migliori: rallentate per rilassare la vostra mente.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 aprile – 20 maggio)

Urano è in risonanza armonica nel vostro segno e vi rende creativi sentimentalmente. In coppia sapete come creare il giusto clima e la vostra intensità sorprende positivamente il partner. I single devono restare obiettivi nel valutare le prospettive future. A lavoro avrete l’opportunità di farvi notare: siete efficaci e sapete come gestire eventuali compromessi. Per quanto riguarda la salute, avete bisogno di rallentare il vostro ritmo: riposatevi di più e tutto andrà meglio.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno e la maggior parte di voi tenderà verso gli eccessi. In coppia vivrete dei bei momenti pieni di sensualità ed il partner sarà molto soddisfatto. I single si sentono felici e molto fiduciosi: se avranno un appuntamento sapranno gestire al meglio la situazione. La configurazione astrale confermerà la necessità di alcuni di voi di svolgere un’attività professionale in linea con la loro passione o le loro abilità. Per quanto riguarda la salute vi sentite molto bene ed una buona sessione di sport è altamente raccomandata per coloro che vogliono mantenersi in forma.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

La Luna è in congiunzione con Venere nel vostro segno. In coppia, da un po’ di tempo, state pensando di attuare dei cambiamenti: gli aspetti planetari rendono matura la vostra analisi e sarebbe opportuno fare le vostre proposte al partner. I single non sempre sono socievoli come dovrebbero: preferiranno prendere le distanze necessarie prima di accettare un’uscita, un incontro. Professionalmente l’atmosfera è favorevole per una evoluzione: potreste assumere nuovi ruoli, diventare responsabili di alcuni reparti, o persino superare le aspettative e le esigenze dei collaboratori. Per quanto riguarda la salute, da un po’ di tempo non vi sentite in forma né fisicamente, né intellettualmente. Provate a fare qualche passeggiata per schiarirvi le idee o per rilassarvi.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 5/5

(23 luglio – 22 agosto)

Marte è in congiunzione con la Luna nel vostro segno. In coppia, volete divertirvi ed il partner sarà sedotto e disposto a riempire il vostro eccesso di sensualità. Single: avrete una giornata speciale se vi affidate completamente al vostro istinto. A lavoro potrebbe esservi chiesto di sostituire qualcuno all’ultimo momento o di rispondere in fretta ad una richiesta insolita. Prendete confidenza e non esitate a fare alcune domande: ne uscirete con brio. Per quanto riguarda la salute, siete in ottime condizioni fisiche e mentali, vi sentite bene ed il vostro entusiasmo è piacevole da vedere. Godetevi questo benessere al massimo.

Amore 4/5

Salute 5/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

Marte è in quinconce con Plutone nel vostro segno. L’energia portata da Plutone permette ai single di fare più incontri del solito. Tuttavia, non dovreste esultare troppo in fretta, in questo contesto astrale le relazioni potrebbero non durare a lungo. Per le coppie, l’influenza astrale probabilmente porterà a situazioni non tanto piacevoli: la tentazione è grande e può scatenare crisi di possessività. Professionalmente, dovreste far attenzione alle false promesse: non lasciatevi influenzare e cercate di continuare nel vostro percorso seguendo l’istinto. Per quanto riguarda la salute, non siete in gran forma e dovreste sfruttare al meglio le vostre energie. Cercate di pensare positivamente e rilassatevi più tempo possibile.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia, adotterete un atteggiamento positivo per combattere la routine: saprete come mantenere una certa complicità, quella che ha reso il partner sempre felice ed innamorato. Single: dovreste analizzare le relazioni passate per capire le difficoltà e per fare un passo indietro nella vostra situazione attuale. Professionalmente, sarà difficile condividere le altre opinioni: siete più critici del solito e niente sembra accontentarvi. Dovreste evitare discussioni importanti per non creare inutili dispute. Per quanto riguarda la salute, visto il vostro nervosismo, sarete al limite dell’esaurimento. Ricordatevi di rilassarvi per trovare una certa tranquillità.

Amore 3/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 ottobre – 21 novembre)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia non sarete in grado di comunicare in modo costruttivo per risolvere le vostre divergenze. Cercate di coinvolgere il partner in attività divertenti per alleviare la tensione. Single: siete troppo sensibili e non dovreste incontrare gente nuova in questo periodo. A lavoro si annuncia una giornata impegnatissima, tuttavia avete lo spirito combattivo e la forza per portare a temine le mansioni del giorno. Dal punto di vista della salute vi sentite sotto pressione: pensate positivamente e cercate di rilassarvi di più.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. In coppia, una piccola controversia col partner disturberà la vostra armonia. Non preoccupatevi, è solo un passaggio e presto l’equilibrio tornerà nella vostra vita sentimentale. Single: alcuni di voi non saranno pronti ad iniziare un nuovo rapporto a causa di una storia finita di recente. Professionalmente, sarete creativi ed avrete delle idee brillanti e molto originali che saranno ben accolte dai collaboratori. Per quanto riguarda la salute, l’equilibrio emotivo sarà ben regolato con quello mentale: dovreste essere in grado di mantenervi in ottime condizioni per un lungo periodo.

Amore 3/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Giove è in congiunzione con Venere nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, abbandonerete le prese di posizione rigide per far spazio a maggiore disponibilità e dolcezza: gli slanci affettivi e passionali vi faranno bene e contribuiranno ad una vita gratificante, serena e mai monotona. Single: la vostra vita sociale riceverà impulsi deliziosi da Venere e le possibilità di conoscere persone intriganti, o magari la vostra metà sono oramai imminenti. A lavoro sarà un giorno abituale: non avrete nessun tipo di preoccupazione. Per quanto riguarda la salute, le Stelle aumentano la vostra gioia di vita: vi sentite carichi e pieni di entusiasmo.

Amore 5/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

La Luna è in quinconce con Saturno nel vostro segno. In coppia, la giornata sarà improntata sull’amore: sentimenti profondi e passione saranno i piatti prelibati di cui vi nutrirete con abbondanza. Single: l’aspetto astrale potrebbe farvi innamorare soprattutto se deciderete di uscire ed incontrare persone nuove. Professionalmente saprete gestire al meglio i vostri obblighi e troverete anche il tempo per rivisitare alcune possibilità. Potreste avere un’idea vincente per lo sviluppo lavorativo. Per quanto riguarda la salute, non riuscite a gestire lo stress accumulato. Pensate alla possibilità di provare alcune sedute di massaggio: riuscireste a rilassare sia il corpo che la mente.

Amore 4/5

Salute 2/5

Denaro 4/5

(19 febbraio – 20 marzo)

Giove è in quadrato con la Luna nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, non dovreste fare le cose di fretta oggi. Il partner potrebbe sembrare distante o semplicemente distratto. Cercate di trovare un argomento per coinvolgerlo nella vostra realtà. I single potrebbero rifiutare un ritorno di fiamma dando una certa dimostrazione di carattere. A lavoro potreste provare sensazioni contrastanti verso qualcuno di nuovo nel vostro ambiente. Dovreste concentrarvi di più su quello che vorreste fare. Per quanto riguarda la salute, avete passato un periodo abbastanza attivo e questo richiede una buona dose di riposo.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.