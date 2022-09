Oroscopo del giorno 10 Settembre 2022 a cura di Artemis

(21 marzo – 20 aprile)

Giove è in quadrato con Venere nel vostro segno. Questa configurazione astrale potrebbe causare piccoli problemi sul piano sentimentale. In coppia, il partner farà molte domande ed avrete difficoltà ad esprimere i vostri sentimenti. Per i single i nuovi incontri non sono favoriti. A lavoro, proverete ad essere gentili ma potreste tuttavia diventare irascibili in pochi secondi: cercate di mantenere la calma per evitare gravi conflitti. Dal punto di vista della salute non dovreste avere problemi, ma con il vostro atteggiamento potreste innescare situazioni sgradevoli e l’unico a soffrire sarà il morale.

Amore 2/5

Salute 3/5

Denaro 2/5

(21 aprile – 20 maggio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e potrebbe incitare il partner ad interferire nelle vostre scelte personali. Forse sta solo cercando di aiutarvi a vedere le cose più chiaramente. I single preferiscono giocare sulla difensiva: fanno domande ermetiche e lasciano parlare gli altri. Professionalmente non dovreste cercare di imporre il vostro punto di vista a tutti i costi e sollevare delle polemiche. Alcuni colleghi potrebbero causarvi piccoli problemi. Ordinate le vostre priorità e le difficoltà si risolveranno da sole. La salute è abbastanza buona: cercate di concedervi un po’ di tempo per voi.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(21 maggio – 21 giugno)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno e vi fa pensare in un modo autentico. Sentimentalmente, in coppia avete un atteggiamento diverso: forse farete delle proposte al partner per ravvivare l’atmosfera quotidiana. I single decidono di sostenere qualcuno che è uscito dalle loro vite: è un modo per mostrare la loro capacità di perdonare. Professionalmente i settori turismo, salute e istruzione sono favoriti dalle Stelle. Queste aree possono essere una vera opportunità anche per coloro che cercano un nuovo lavoro. La salute è sotto controllo: il Sole assicura agli atleti di aumentare le loro prestazioni. Gli altri avranno le giuste forze se decideranno di praticare un nuovo sport.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(22 giugno – 22 luglio)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, vi confronterete con due situazioni diverse: o la relazione sentimentale sarà in conflitto e rischierà di creare dispute con la persona amata, o vivrete la vostra storia con leggerezza ed intensità, specialmente dal punto di vista intimo. Tutto dipende della situazione personale di ciascuno. Questa giornata potrebbe essere frenetica a lavoro per alcuni di voi: se otterrete un riconoscimento, sarà grazie alle vostre iniziative, ma anche grazie al vostro senso della mediazione. Sotto l’influenza di Venere è possibile sentirsi un po’ più agitati del solito: sarebbe indicato praticare uno sport, concedervi del relax, dedicarvi alla meditazione, alla lettura o uscire per una passeggiata in natura.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(23 luglio – 22 agosto)

Giove è in trigono con la Luna nel vostro segno. L’aspetto astrale genera molto stress sul piano sentimentale: niente è meglio di un sano dialogo in queste condizioni. Discutete semplicemente dei vostri problemi, condividete i dubbi con il partner. Attenzione: dosate bene la vostra ansia e sarete in grado di superare qualsiasi difficoltà. Single: avete l’impressione che nessuno vi capisca oggi, tuttavia, la comunicazione aperta e sincera è una buona arma risolvere la questione. Se la routine professionale tende a rassicurare molte persone, per alcuni di voi, la presenza di Giove annuncia che è giunto il momento di uscire dal guscio e tentare nuove strade. Giove ha un’influenza benefica anche per la salute: molti di voi si sentiranno al settimo cielo: siete carichi e di buon umore.

Amore 2/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 agosto – 22 settembre)

La Luna è in sestile con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, anche se avete dei dubbi, non cercate di comprendere tutto da soli: parlate con il partner, è più facile superare le difficoltà in due. Anche i single possono sentirsi a disagio oggi: non preoccupatevi troppo, prima o poi la felicità busserà alla porta. A lavoro l’atmosfera non è delle migliori. Non lasciatevi divorare da preoccupazioni infondate. Accettate l’aiuto dei vostri collaboratori nelle attività più complicate. La Luna si sposterà è vedrete i cambiamenti. La priorità oggi, dovrebbe essere quella di calmare l’ansia. Rilassatevi, prendete un po’ di aria fresca. Sarebbe dannoso rimanere in questo stato senza reagire.

Amore 2/5

Salute 2/5

Denaro 2/5

(23 settembre – 22 ottobre)

Venere è in risonanza armonica nel vostro segno. Sentimentalmente, le coppie vedranno la loro relazione consolidarsi, grazie alla famiglia. Avrete tempo per ascoltare e capire il partner e vorrete condividere le attività in comune. Single: se avete programmato un incontro, probabilmente non sentirete il passare del tempo e lo stare insieme sarà molto piacevole. A lavoro consoliderete i legami con i vostri colleghi o collaboratori, rendendo l’atmosfera ricca di positività. La presenza di Venere, generalmente, annuncia una buona resistenza fisica e psichica. Per migliorare ulteriormente la vostra salute continuate ad optare per uno stile di vita sano.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(23 ottobre – 21 novembre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sul piano sentimentale, in coppia cercherete di accontentare il più possibile il vostro partner. I progetti che avete costruito insieme aiuteranno a consolidare il rapporto già sano. Siete sicuri di amare e di essere amati. Single: potrebbe essere la giornata adatta per conoscere una persona che avrà un impatto molto positivo su di voi. Sul piano professionale le possibilità di successo stanno aumentando. Siete in grado di raggiungere un livello superiore e potreste anche superare i vostri obiettivi. Il periodo di attesa sta arrivando alla fine: l’influenza astrale vi farà vedere a breve risultati importanti. Non trascurate però la vostra salute: avete bisogno anche voi di un po’ di riposo. Concedetevi una pausa senza pensarci due volte.

Amore 4/5

Salute 3/5

Denaro 4/5

(22 novembre – 20 dicembre)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, in coppia, il bisogno di sicurezza sarà pienamente soddisfatto: il partner considera le vostre osservazioni e sarà molto più rassicurante del solito. Dovreste esprimere la vostra gratitudine ed i vostri sentimenti nei suoi confronti. I single potrebbero essere confortati dai sentimenti del loro prescelto. Professionalmente siete al vostro apice: avete una mente acuta e proseguirete molto efficacemente nei vostri progetti attuali. Alcuni di voi potrebbero persino avere un’idea esplosiva che li spingerà a motivazioni estreme. Per quanto riguarda la salute, nulla vi farà del torto oggi, tuttavia, dovreste cercare di divertirvi un po’ di più.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

(21 dicembre – 19 gennaio)

Marte è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, la vostra coppia diventa il vostro rifugio: vi sentite in perfetta armonia con il partner. Se possibile, organizzate una gita, una passeggia o una serata romantica per godere pienamente dell’influenza positiva dei pianeti. Marte veglia anche su i single: un incontro speciale è molto probabile oggi. Dal punto di vista professionale la giornata sarà positiva: riuscirete ad esprimervi con calma e chiarezza e prenderete le giuste decisioni. Sotto questa influenza astrale la serata promette di essere molto piacevole per la maggior parte di voi. Per quanto riguarda la salute, nessun problema in vista: siete in ottima forma sia fisicamente che mentalmente.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 3/5

(20 gennaio – 18 febbraio)

Mercurio è in congiunzione con il Sole nel vostro segno. Sentimentalmente, la maggior parte di voi penserà ad una sola cosa: indipendenza. In coppia, il partner non apprezza molto il vostro stato d’animo e potrebbe decidere di farsi un programma tutto suo. I single si allontaneranno dai loro corteggiatori e alcuni troveranno persino comoda la situazione. A lavoro, Mercurio influenzerà il lato creativo durante questo periodo astrale. Le idee emergeranno una dietro l’altra nella mente e sarete piacevolmente sorpresi di poterli esprimere senza difficoltà ai vostri collaboratori. Dal punto di vista della salute, alcuni di voi dovrebbero fare attenzione alla nostalgia o alla malinconia: il passato non può risolvere le preoccupazioni presenti e future. Concentratevi sui vostri obiettivi se volete evitare le insidie.

Amore 3/5

Salute 3/5

Denaro 3/5

(19 febbraio – 20 marzo)

La Luna è in risonanza armonica ne vostro segno. Sul piano sentimentale si annuncia una giornata molto piacevole. In coppia vi sentirete molto bene accanto al partner e farete dei piani per il futuro. Single: è il momento di guardare al vostro futuro con più stabilità. A lavoro la giornata sarà particolarmente produttiva. Sarete in grado di completare la maggior parte dei progetti che sono stati rinviati ultimamente. Per quanto riguarda la salute, questa configurazione planetaria vi darà energia positiva: spetta a voi farne buon uso e magari rivedere le vostre abitudini.

Amore 4/5

Salute 4/5

Denaro 4/5

Dizionario Astrale:

Risonanza dissonante:

Dal punto di vista astrale, le energie dei pianeti dissonanti, sono forti ed in opposizione. Si scontrano con forza nel segno che li ospita: aspetto negativo all’inizio, ma i cambiamenti che producono daranno benefici in futuro.

L’opposizione astrologica:

Un’opposizione astrologica rappresenta la posizione di due pianeti opposti alla Terra. I due pianeti sono in conflitto e cercano di prevalere l’uno sull’altro. Questo aspetto induce ad una lotta interna. In genere ha un’influenza negativa ma vi farà comunque maturare se riuscirete a valorizzare il meglio di entrambi i pianeti in questione.

Il quinconce:

Il quinconce in astrologia rappresenta un angolo di 150 ° tra due pianeti rispetto alla Terra. Molto sottile, questo aspetto influenza il nostro “io” interiore e favorisce il perfezionamento. Sulla ruota dello zodiaco, si oppone sempre a due degli elementi primordiali (aria, acqua, fuoco e terra). Simbolo della dualità, spinge all’armonia e alla riconciliazione.

Quadrato:

Il quadrato in astrologia forma un angolo di 90 ° tra due pianeti. I pianeti sono in conflitto permanente ed i loro effetti sono inizialmente dannosi, mettendovi in contraddizione con voi stessi. Però, con forza e tenacia, è possibile farsi un alleato.

Risonanza armonica:

A livello astrologico, un pianeta in risonanza armonica rispetto ad un segno, emette fluidità energetica. Supporta, conforta e promuove il benessere del nativo in questo segno. Nella maggioranza dei casi è un aspetto benefico.

Congiunzione:

Una congiunzione astrologica è un aspetto tra due pianeti sulla stessa linea rispetto alla Terra. È di natura neutrale e può diventare positivo o negativo a seconda dei pianeti che lo compongono o dell’influenza di altri aspetti. Il suo ruolo è di combinare le energie.

Sestile:

Il sestile in astrologia forma un angolo di 60° tra due pianeti rispetto alla Terra. Come il trigono (ma più concreto), è utile ed è un vettore di armonia ed equilibrio. Porta anche una buona comunicazione ed apertura mentale.

Trigono:

Un trigono, in astrologia, è un aspetto tra due pianeti che formano un angolo di 120° rispetto alla Terra. I due pianeti si sostengono a vicenda e si scambiano le loro energie. Questo aspetto è positivo e porta armonia e benessere.