Provincia, al via l’iter per bandire due concorsi per 10 posti

LATINA – E’ partito anche in Provincia l’iter per bandire tre concorsi: il primo per sei posti categoria D tecnica per ingegneri e architetti, il secondo per quattro posti, sempre categoria D, per amministrativi, figure professionali ritenute necessarie per migliorare il funzionamento dell’ente e colmare le carenze di organico. Rafforzeranno il settore Ecologia e le strutture di supporto dell’ente.

Contemporaneamente si sta ultimando la definizione degli organismi di controllo dell’attività della Provincia: è stato pubblicato l’avviso pubblico per individuare Il Presidente del Collegio dei revisori dei conti per il triennio 2022/2025.

“Passo dopo passo – sottolinea il presidente Gerardo Stefanelli – stiamo dando attuazione alle indicazioni contenute nel documento di Bilancio approvato dal Consiglio provinciale rafforzando l’organico dell’ente e definendo la composizione degli organismi deputati al controllo delle attività economiche. Il potenziamento della macchina amministrativa, inserito tra i punti fondamentali delle linee del mandato, costituisce sicuramente la condizione necessaria per velocizzare le attività della Provincia e di conseguenza fornire risposte celeri e servizi efficienti ai cittadini”.

Nella giornata di ieri sono stati inoltre firmati i contratti di assunzione a tempo indeterminato di due geometri e cinque operai il cui contributo è fondamentale per dare risposte più celeri alle esigenze del territorio provinciale e rappresenta il primo step per rafforzare la macchina amministrativa. I nuovi assunti sono destinati ai settori chiave della Viabilità e dell’Edilizia scolastica.