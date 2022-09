LATINA – Torna a Latina Gianni Amelio per presentare Il Signore delle Formiche, suo ultimo film, drammatico, con Luigi Lo Cascio e Elio Germano. Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia e in sala dall’8 settembre, arriva dopo La Tenerezza e Hammamet, entrambi presentati dal regista a Latina.

E’ stato il regista Renato Chiocca a organizzare la serata con il Cinema Oxer: il nuovo incontro con il regista è in programma martedì 20 settembre alle 21, nell’ambito di Cinema in Festa, iniziativa voluta all’associazione delle industrie cinematografiche (Anica) e degli esercenti (Anec), con il supporto del Ministero della cultura e dei David di Donatello, per invogliare il pubblico a tornare in sala con un prezzo calmierato d’ingresso (3,50 euro) e grandi film coinvolti. Tra questi quello di Amelio, appunto.

I biglietti saranno in vendita a partire da giovedì 15 settembre presso la biglietteria del Cinema Oxer. Prima della proiezione, martedì sera, il regista dialogherà con il pubblico con l’aiuto di Renato Chiocca.