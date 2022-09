Una tempesta di fulmini sul Golfo di Gaeta vista dallo spazio

GAETA – Stanno facendo il giro dei social in queste ore le immagini giunte dallo spazio e postate da AstronautiCast sulla tempesta di fulmini che si è abbattuta sul Golfo di Gaeta nella notte tra il 3 e il 4 settembre (all’1:30 locali).

Gli autori di quello che è il primo podcast che si occupa di divulgazione di notizie sul tema dell’astronautica, rilanciano le riprese effettuate dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a bordo della quale si trova l’italiana Samantha Cristoforetti.

“Siamo partiti – spiegano da AstronautiCast – da 200 fotografie che abbiamo interpolato per creare un breve #timelapse. I lampi sono molto “distorti” poiché l’algoritmo di interpolazione cerca di fare un morphing tra due fotogrammi consecutivi con differenze di luminosità eccessivamente marcate; tuttavia si riescono comunque ad apprezzare le nubi illuminate dai fulmini”. Lo spettacolo è quello che vedete.

AstronautiCast è lo strumento di divulgazione dell’ISAA, Italian Space and Astronautics Association (Associazione Italiana per l’Astronautica e lo Spazio), un’associazione culturale senza fini di lucro fondata nel 2008 che ha come scopo appunto la divulgazione delle scienze spaziali ed astronautiche in lingua italiana.