Universal Peace del Maestro Colagrossi esposta a Milano

LATINA – Approda a Milano, per essere esposta durante la Fashion Week, la settimana della moda che si svolge dal 22 al 28 settembre 2022, l’opera “UNIVERSAL PEACE” del Maestro Ignazio Colagrossi. Dopo l’esposizione ad Abu Dhabi, il bronzo sarà visibile alla Unahotels Expo Fiera Milano.

L’evento Milano Fashion Art Week sarà inaugurato sabato 24 settembre alle ore 18,00, dalla direttrice e curatrice di PassepARTout Unconventional Gallery, Elena Ferrari che lo organizza, con il prof. Nicola Traversoni. Durante la serata, ci saranno ospiti d’onore e una sfilata di capi di moda realizzata in esclusiva per la famosa galleria d’arte.

L’opera – spiega il Maestro Colagrossi – evidenzia la necessità e l’auspicio dell’impegno comune, per un prossimo futuro di Pace.