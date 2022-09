Volano mongolfiere a Ventotene: è Santa Candida

VENTOTENE – Volano mongolfiere a Ventotene che come ogni anno prolunga la stagione estiva grazie alla Festa Patronale di S. Candida che si tiene dal 10 al 20 settembre. Evento religioso sentito da tutti gli isolani che omaggiano così la loro protettrice, ma anche occasione turistica, la Festa si è aperta come tradizione vuole con l’esposizione della statua della Santa nel corso della Messa Solenne del 10 settembre e andrà avanti tutti i giorni con la Novena e gli eventi collaterali ai festeggiamenti religiosi. Tante le barche che hanno raggiunto in questi giorni l’isola per essere respirare la speciale atmosfera che si respira ovunque.

La tradizione più spettacolare è il lancio delle mongolfiere di carta velina realizzate da giovani isolani (nella foto una mongolfiera in notturna vista dal Porto Romano), mentre si avvicinano i giorni clue di Santa Candida: il 18, 19 e 20 con luci, fuochi, spettacoli musicali e la partecipazione della Banda Musicale di Ventotene.

La tradizione delle mongolfiere dette anche “o pallò” è un’antica arte che si tramanda da generazioni nell’isola di Ventotene – spiegano dal Comune – di origine napoletana importata intorno alla metà del 1800. Ogni anno in occasione della festa patronale i giovani dell’isola di cimentano, di giorno e di notte, alla luce del sole e della luna, in una serie di lanci di mongolfiere realizzate con carta velina e decorate a mano in una gara di colori e decorazioni.

Nel 2011 la festa patronale di Santa Candida è stata insignita, dal Ministro del Turismo, del riconoscimento speciale di “Patrimonio d’Italia per la tradizione”.

Nel video pubblicato su Fb da Floriana Coletta il lancio della la mongolfiera dei bambini