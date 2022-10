Il Commissario Valente incontra il Vescovo Crociata e il Prorettore della Sapienza Bonifazi

LATINA – Il Commissario straordinario del Comune di Latina Carmine Valente si è recato in visita istituzionale dal Vescovo Mariano Crociata presso la Curia di Via Sezze per un saluto istituzionale e personale anche a nome dei Sub commissari Perna e Alicandro. Nel lungo colloquio sono stati affrontati molteplici temi al fine di orientare l’azione amministrativa alal realizzazione del bene del territorio cittadino. Il Commissario Valente ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il dialogo tra le istituzioni attraverso i suggerimenti che il Vescovo Crociata vorrà fornire sulle varie e complesse vicende che interessano la città di Latina

Nel pomeriggio il Prefetto nella sede del Palazzo comunale ha ricevuto il Prorettore dell’Università La Sapienza sede di Latina professor Giuseppe Bonifazi Al centro dell’incontro l’impegno per future collaborazioni tra l’Università e il Comune attraverso la promozione e la valorizzazione delle buone pratiche indirizzate all’utilizzo efficace delle risorse territoriali.