Incidente su via Congiunte sinistre a Latina, due feriti

LATINA – Un incidente si è verificato questo pomeriggio su via Congiunte Sinistre a Latina. Nell’impatto tra due auto, entrambi gli automobilisti sono rimasti feriti e sono stati trasportati al Goretti di Latina. La strada è rimasta chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani che stano ripulendo l’asfalto per poter riaprire il tratto.