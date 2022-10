La neo deputata Giovanna Miele (Lega) incontra la manager della Asl Silvia Cavalli: “Lavorare in sinergia”

LATINA – La neo deputata Giovanna Miele (Lega) ha incontrato la manager della Asl, Silvia Cavalli per fare il punto sulla sanità locale. «Ringrazio la dottoressa Cavalli per l’incontro avuto – spiega Giovanna Miele – e per l’attenzione prestata ai temi che le ho sottoposto. E’ importante per noi della Lega che la sanità locale, facendo ovviamente sinergia con gli altri attori istituzionali locali a partire appunto dalla Asl pontina, diventi punto di riferimento e di eccellenza per i cittadini della provincia di Latina, sia per quel che riguarda i servizi che per quel che riguarda le specialità ospedaliere».

In una nota la parlamentare di Latina chiamata a rappresentare le istanze della provincia, riferisce i contenuti nell’incontro definito cordiale e collaborativo: «E’ importante il tema del nuovo ospedale a Latina per affrontare alcune criticità croniche, ma al tempo stesso non va trascurata la pianta organica dei medici impiegati nelle strutture sanitarie pubbliche per offrire a tutti i nostri concittadini un servizio in linea con elevati standard qualitativi. E’ necessario ad esempio potenziare il Pronto soccorso per evitare lunghe e snervanti attese, ma vanno implementate anche le specialità mediche sul territorio a partire da Terracina e Formia. Del resto la provincia pontina per la sua estensione territoriale merita un’attenzione ulteriore: le distanze tra il capoluogo e altri centri come appunto Formia e Terracina non permettono trasferimenti rapidi e quindi molte specialità mediche vanno garantite nei nosocomi locali. Così come è necessario potenziare ed adeguare il sistema dei Pat, o case di Comunità, in particolar modo in comuni come Sabaudia, Minturno, Cisterna. Infine il tema dei medici di base che hanno visto ridursi considerevolmente il proprio numero: è necessario rinfoltire gli organici e garantire la loro presenza soprattutto nei piccoli centri, penso ad esempio ad un comune come Sonnino in cui proprio lo stesso sindaco ha lamentato la mancanza di un medico di base sul territorio al servizio dei suoi concittadini. Tutti temi che hanno trovato la massima attenzione da parte della dottoressa Cavalli e sui quali si è stabilito di lavorare in sinergia con il massimo impegno al servizio della nostra comunità».