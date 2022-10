Paura nella scuola di Borgo San Michele, bambina cade nel piazzale: trauma cranico

BORGO SAN MICHELE – E’ caduta nel piazzale della scuola mentre faceva ricreazione una bambina di prima elementare della scuola Mazzini di Borgo San Michele, caduta che le ha provocato un trauma cranico. A raccontare il tutto è la mamma, che martedì mattina ha vissuto il peggiore degli incubi: “Le maestre mi hanno chiamato perché mia figlia era caduta. Sono corsa subito e l’ho trovata in lacrime in braccio alla maestra con il ghiaccio sulla testa e un bernoccolo grande come una palla da tennis. L’ho subito portata in ospedale dove l’hanno visitata riscontrando un trauma cranico e escoriazioni sulla gamba destra. L’ho portata a casa in dimissione protetta, ora sta bene, l’ha vistata anche il pediatra su consiglio dei medici del Goretti che sono stati gentilissimi. Ha tutto il viso e la gamba lividi, tanta paura, ma fortunatamente è fuori pericolo. Quando le ho chiesto come avesse fatto a cadere mi ha risposto che si è ritrovata per terra mentre camminava nel piazzale con la sua amica. E in effetti quel piazzale è completamente distrutto dalle radici degli alberi. Siamo così da tanto tempo ed è un pericolo per tutti”, racconta la mamma che si ritiene tutto sommato fortunata: “Bastava un centimetro per prendere la tempia e in quel caso le conseguenze sarebbero state ben più gravi. Ringrazio le maestre che, seppure in emergenza, sono state pronte a mettere il ghiaccio e a tranquillizzarla per quanto possibile. Spero ora che il piazzale venga sistemato al più presto”.