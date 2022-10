Salvatore De Meo eletto Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo

LATINA – “Sono onorato dell’incarico che mi è stato conferito e ringrazio il Presidente Tajani e tutto il mio gruppo del PPE per il sostegno e la fiducia dimostratami”. Lo ha detto l’europarlamentare di Fondi Salvatore De Meo (FI – PPE) eletto Presidente della Commissione Affari Costituzionali del Parlamento Europeo.

“Sono consapevole dell’importanza di questo ruolo che in passato è stato ricoperto da italiani illustri quali Altiero Spinelli, Giorgio Napolitano, fino ad Antonio Tajani e che oggi, alla luce delle difficoltà in cui verte l’Europa, assume un’importanza ancora maggiore – aggiunge l’esponente politico pontino – . È mia intenzione guidare la Commissione AFCO fino a fine legislatura dando priorità alle proposte ricevute in occasione della Conferenza sul futuro dell’Europa da parte dei nostri cittadini, con i quali vorrei si rafforzasse il legame, in quanto questa Commissione è quella che più di tutte può dare concretezza alle loro richieste di cambiamento. Lavoreremo sulla riforma dei Trattati per preparare al meglio le prossime elezioni europee dotando l’UE degli strumenti necessari come una nuova legge elettorale”.

La mia elezione – conclude De Meo è testimonianza della convinta partecipazione dell’Italia in Europa e di quanto Forza Italia sia determinanate nel rafforzare tutto il progetto europeo».