Campionato Provinciale Giovanile Invernale, un successo al Campo Coni di Latina

categoria Esordienti M10; Leonardo Colantuoni 2° nei 50 mt. categoria Esordienti M5; Isabel Lutfi 3^ nei 50 mt. categoria Esordienti F8; Claudia Camerani 2^ nella finale dei 60 mt. Ragazze e 2^ anche nel Salto in Alto; Thomas Frattarelli 3° nel Salto in Alto categoria Cadetti; Giorgia Zannoni Campionessa Provinciale nei 50 mt e nel Salto in Lungo Esordienti F10; Riccardo Casano 3° in finale nei 60 mt. Cadetti; Alessio Sarchiapone 3° nei 600 mt. Cadetti; Aurora Abbate 3^ nei 60 mt. Cadette; Francesco Lauretti Campione Provinciale nei 50 mt. categoria Esordienti M8. Al di là dei piazzamenti, però, un applauso va a tutti i partecipanti per aver rappresentato con grandi prestazioni e grande passione i colori sociali dei rispettivi gruppi sportivi.

Senza dimenticare i meriti dei tecnici e anche delle famiglie, sempre coinvolte e vicine, e senza tralasciare il fondamentale apporto dell’instancabile presidente del Team Atletica Uisp, Domenico Lattanzi, peraltro presente alla manifestazione. Ogni ragazzo è stato protagonista di una festa durata tutta la giornata, con gli spalti gremiti e con uno splendido affiatamento tra tutte le generazioni e tutti gli atleti impegnati. Dopo l’appuntamento del 12 febbraio proseguirà il suo sviluppo il progetto dell’Atletica Giovanile Uisp, sia partecipando alle competizioni organizzate dallo stesso ente che a quelle previste nel calendario regionale della Federazione.