Cassetta: “Le priorità della Regione dovranno essere i temi sociali”

“Nei prossimi mesi e anni le priorità della Regione dovranno essere i temi sociali. Costruiremo insieme fortezze strutturali e ideali e, nel farlo, cementificheremo rapporti continui e costanti, perchè se c’è una lezione che ho appreso con certezza è che, prima di tutto, vengono le persone. Sono loro le ‘fondamenta’ di qualsiasi progettualità ed è il loro benessere l’obiettivo delle stesse che deve starci davvero a cuore” – è con questo trasporto che la candidata del Partito Democratico al Consiglio regionale del Lazio, Carmela Cassetta, si avvia alla tappa culminante del 12 e 13 febbraio di questa tornata elettorale.

“E’ difficile ammetterlo chiaramente, ma la verità è che le persone sono in difficoltà e abbiamo il dovere di intervenire. Sono una di più, e so che ci sono donne troppo spesso lasciate sole e preda di una cultura misogena; giovani troppo spesso senza punti di riferimento e con una politica che, il più delle volte, non gli dedica lo spazio e le possibilità che meritano; anziani privati del diritto di curarsi senza affanni; uomini umiliati da un diritto al lavoro usurpato, che ne lega la dignità. La società soffre in spaccati come questi e non solo, ma possiamo e dobbiamo riscattarla!”- afferma con passione e pragmatismo la Cassetta.

“Per questo, vi prometto di lavorare a risposte concrete come la figura dello psicologo di base per le famiglie; come il reddito di formazione per gli studenti e non solo; come gli investimenti sulle Case delle Salute e la riduzione drastica delle liste d’attesa. Lavorerò affinchè nascano infrastrutture che allarghino e arricchiscano l’indotto economico, turistico, quindi professionale; ai ‘green jobs’; alla cultura e tutto il comparto delle PMI che ruotano attorno ad essa”.