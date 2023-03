La Benacquista Latina Basket per la seconda fase del campionato è nel Girone bianco

LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket ha concluso la prima fase di qualificazione del Campionato di Serie A2 Old Wild West (24 gare disputate) in nona posizione in classifica con 18 punti totali ed è stata ammessa alla seconda fase nel Girone Bianco (ranking 13-18) insieme a Trapani e Agrigento mantenendo i punti conquistati nella prima fase negli scontri diretti con le due siciliane, ossia 2. Dal girone Rosso si aggiungono, con lo stesso criterio, Rimini, Nardò e Chiusi.