Primarie a Latina, +Europa sostiene Daniela Fiore

LATINA – Più Europa sostiene la candidata Daniela Fiore alle primarie del 2 Aprile, in vista delle amministrative del 14 e 15 maggio a Latina. “Una scelta frutto di una visione comune, che deve riportare a Latina un buon governo, capace di garantire equilibrio e normalità, che una città come Latina merita – scrive in una nota il segretario provinciale di Più Europa Stoppa Luca – Siamo estremamente soddisfatti della coalizione che si è venuta a creare, e crediamo fortemente che lo strumento delle primarie sia la massima espressione della democrazia, dove i cittadini sceglieranno personalmente da chi vorranno essere rappresentati. Il nostro supporto non si fermerà semplicemente alle primarie, ma sosterremo fortemente il candidato Sindaco che uscirà dalle urne. L’obiettivo di +Europa è lavorare per il bene comune “.