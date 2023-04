Due prof di Latina al loro secondo thriller storico: “Il Codice Fibonacci”

LATINA – Due prof di Latina, uno di lettere, l’altro di matematica, sono gli autori di un thriller storico appena pubblicato. E’ uscito infatti il 13 aprile in tutte le librerie (e il 17 in versione digitale), Il Codice Fibonacci (Newton Compton Editori) scritto a quattro mani da Marcello Ciccarelli, insegnante in pensione, e da Bruno Di Marco, allievo del primo, ancora in servizio al Liceo Manzoni dove insegna Storia dell’Arte.

“Il romanzo comincia a Fossanova nel 1274 con San Tommaso D’Aquino morente. Per alleviare le sue pene, il l’anziano converso Ventura, gli racconta una storia che è appunto la storia raccontata nel libro. Settantadue anni prima, aveva ricevuto l’incarico di scortare il monaco Giuliano dall’abbazia a Pisa alla ricerca del misterioso Liber Abaci scritto nel 1202 da Leonardo Pisano. Si tratta del primo testo di matematica europeo. Il libro suscita la curiosità di Papa Innocenzo III perché intorno a questo libro succedono cose misteriose, omicidi ed altro, e il Papa incarica un monaco di trovarlo. Il romanzo è la storia di questa ricerca”, ci ha raccontato Marcello Ciccarelli, che con Di Marco presenterà il libro il 21 aprile al Circolo Cittadino. “Il nostro target è la scuola, studenti e docenti che nel libro troveranno elementi e nozioni di matematica, di arte ed economia”.

Il Codice Fibonacci è il pre-sequel della Confraternita degli Assassini, l ‘altro thriller scritto dai due autori. Qui il racconto del professor Ciccarelli.