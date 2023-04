Matilde Celentano inaugura Casa Latina

LATINA – Avviata ufficialmente sabato pomeriggio con l’inaugurazione di Casa Latina, la campagna elettorale della candidata sindaco di Latina Matilde Celentano, espressione della coalizione delle forze politiche di centrodestra.

All’evento hanno preso parte numerosi cittadini, i candidati consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Udc-Dc e della lista “Matilde Celentano Sindaco” ed esponenti politici, tra cui il senatore Nicola Calandrini, gli eurodeputati Matteo Adinolfi e Nicola Procaccini, la deputata Chiara Colosimo, l’onorevole Enrico Tiero e i rappresentanti delle liste che compongono la coalizione: Michele Nasso di Fratelli d’Italia, Vincenzo Valletta della Lega, Stefano Cardillo di Forza Italia, Federica Ferrari di Rinascimento Sgarbi, Stefano Marini di Fare Latina, Alessandro Paletta di Unione di Centro, assente giustificato Pino Di Sangiuliano di Democrazia Cristina.

Da tutti un caloroso in bocca al lupo alla candidata sindaco di centrodestra che rappresenta la “speranza per una Latina migliore”.

“Benvenuti a Casa Latina che oggi apre le porte alla città”, ha esordito Matilde Celentano, subito dopo il taglio del nastro e dei diversi interventi dei rappresentanti politici. “Casa Latina – ha spiegato la candidata – non è soltanto uno spazio elettorale ma anche e soprattutto un luogo di incontro con i cittadini, un punto di riferimento per scambiarsi opinioni, per confrontarsi, per ascoltare idee e proposte per Latina, per la rinascita della città. Il progetto che sosteniamo lo abbiamo denominato ‘Decisamente Latina’, un programma che possa rendere Latina protagonista all’interno dei grandi cambiamenti della società contemporanea. E ‘Decisamente Latina’ significa decisamente sviluppo, sviluppo e lavoro. Lo dobbiamo ai nostri giovani, alle famiglie e agli imprenditori del nostro territorio ricco di eccellenze produttive”.