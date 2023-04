A Sezze la 52° Sagra del Carciofo

SEZZE – Cresce l’attesa a Sezze per la 52esima edizione della Sagra del Carciofo, evento enogastronomico in programma questo fine settimana il 15 e 16 aprile, abbinato a svariate altre iniziative. I visitatori potranno degustare i piatti tipici della città lepina a base di carciofi, e il prodotto tipico locale cotto alla giudia, alla brace o al forno. Per l’occasione ci sarà il coinvolgimento dell’Isis Pacifici e De Magistris, partner dell’Ente anche nel progetto “Il cibo nella terra del Mito”.

Il carciofo di Sezze è il tipico ‘romanesco’, tenero, tondeggiante, senza spine. Ne vengono distribuiti a migliaia: cucinati negli stand culinari e nei ristoranti della zona, e venduti dai produttori agricoli locali.

Domenico Ippoliti ne ha parlato in studio con l’assessore alle attività produttive del Comune di Sezze, Lola Fernandez, con la dirigente scolastica Rossella Marra e con il docente di enogastronomia Pasquale Caprarelli.