“Stanno arrestando vostro figlio, servono soldi”, ma era una truffa. E stavolta arriva la Polizia

LATINA – Un’altra truffa attuata terrorizzando persone anziane per costringerle a consegnare denaro. Stavolta ad essere presa di mira è stata una coppia di novantenni di Latina e il piano è fallito all’ultimo momento soltanto grazie alla segnalazione di un cittadino e all’arrivo immediato della polizia. Due le persone arrestate per tentata truffa e rapina impropria, si tratta di due trasfertisti provenienti dalla Campania che ieri hanno messo in atto la loro strategia avendo però molte, troppe informazioni sulla famiglia che avevano deciso di depredare, e quindi probabilmente aiutati da qualcuno.

I fatti sono questi: hanno tenuto impegnato in una serie di conversazioni telefoniche infinite e continue il figlio della coppia fingendosi operatori che dovevano risolvere un problema, evitando così di fatto che i due genitori potessero contattarlo, nel frattempo convincevano gli anziani che lui era nei guai e che c’era bisogno di soldi per evitargli un arresto. Uno dei truffatori si è poi presentato a casa dei due anziani in via Mazzocchi Alemanni dove i due, ormai in stato agitazione e nonostante le titubanze, avevano radunato soldi e monili per complessivi 4000 euro. Il malvivente innervosito però ha spintonato la donna che aveva in mano gli averi, ha afferrato il sacchetto in cui erano contenuti ed è fuggito atteso sotto casa dall’altro che era in auto con il motore già acceso pronto alla fuga. Qui però ha trovato la sorpresa: lo aspettavano anche gli agenti di polizia.

Le indagini proseguono per capire se i due abbiano commesso altri colpi e se siano stati aiutati da qualcuno che conosceva la famiglia. Su questo tipo di reati, azioni odiose e indegne, attuate nei confronti di soggetti deboli che ne subiscono le conseguenze oltre che sul piano economico, anche sul piano psicologico, l’attenzione delle forze dell’ordine è alta da tempo. Non è facile però arginare il fenomeno che si fa sempre più frequente con strategie sempre nuove. E’ necessaria anche l’attenzione della società civile e segnalare sempre alle forze dell’ordine le situazioni che destano più sospetto.