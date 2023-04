Platic Free Latina, in 120 nei quartieri q4 e q5: raccolti 150 kg di rifiuti. Oggi Piazza del Popolo

LATINA – Seconda iniziativa Plastica Free oggi a Latina, dopo la partecipatissima giornata di ieri nel week end della Giornata della Terra. Alle 10:00 raccolta di mozziconi di sigarette in piazza del Popolo a Latina.

“L’evento di ieri in q4/q5 è stato un successone e speriamo in una bella partecipazione anche oggi – racconta Adriano Salvatori, referente locale dell’associazione ambientalista che accompagna le sue iniziative ad attività di sensibilizzazione soprattutto dei più giovani – Ieri 120 partecipanti per la maggior parte ragazzi e bambini, quindi una nota molto positiva. Abbiamo raccolto 150 kg di rifiuti partendo dalla chiesa San Luca in Q5 fino al parco Susetta Guerrini, con noi c’erano gli scout dell’Agesci della San Luca, la scuola di danza DanzArte, il comitato urbano Acque Medie e poi Quartieri connessi , Polvere di fata e gli ispettori ambientali dell’ ABC”. L’evento era patrocinato dal comune di Latina come sponsor ufficiale Mini e Treedom.