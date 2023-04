Primarie a Latina, Coletta elogia il civismo, Cosignani parla di sfida alla politica stagnante, per Fiore la volata Zingaretti

LATINA – Si vota domani (domenica 2 aprile) a Latina per le primarie del campo progressista che sceglierà chi fra l’ex sindaco Damiano Coletta, l’indipendente Filippo Cosignani e la candidata Pd Daniela Fiore sfiderà la candidata del centrodestra Matilde Celentano che ha già dato il via alla sua campagna elettorale.

“Il civismo è stato in grado di riconnettere i cittadini e le cittadine alla politica quando non ne erano più interessati. Ha dato molto alla nostra città e, sono sicuro, continuerà a dare. È una casa accogliente, nella quale trovano posto persone con storie diverse ma valori, idee e obiettivi simili”, ha voluto sottolineare in una nota alla vigilia dell’appuntamento, Damiano Coletta che plaude alla scelta delle primarie come scelta democratica: “Creeranno mobilitazione e partecipazione. Due parole che, negli anni, abbiamo cercato di riportare all’interno della grammatica politica cittadina. Una grammatica inquinata da anni di esclusione e non trasparenza da parte delle forze politiche ed amministrative. Una grammatica che trova la sua centralità nel valore del Bene Comune”.

“Le primarie per noi sono un’idea di coinvolgimento e di apertura a tutti i cittadini”, ha dichiarato Fiore che durante i suoi incontri nei giorni scorsi ha parlato di una visione di città contemporanea. “Sostenibile, inclusiva e proiettata verso il futuro come sono le nostre direttrici per far rifiorire Latina”. Per lei, l’ultimo appello è stato quello del parlamentare Nicola Zingaretti che ha parlato della candidata Pd come di “quella forza unitaria che può portarci ad un’alleanza il più larga possibile”.

Filippo Cosignani ha affidato ad un videomessaggio Facebook il suo appello al voto: “Questa è una possibilità di sfida alla politica stangante che ha caratterizzato la nostra città negli ultimi decenni”, dichiara mettendo in evidenza un solo punto, la necessità per Latina di avere un nuovo Piano regolatore che dia la vision della città capoluogo.

Si vota dalle 8 alle 21 nei seggi della Stoa di Latina in Via Cesare Battisti e al Centro Lestrella e dalle 9 alle 21 all’ex cinema Enal di Latina Scalo e nei centri sociali di Borgo Podgora e Borgo Grappa.