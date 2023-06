A Latina il secondo w-end di Altre Storie

LATINA – Si entra nel vivo di un altro fine settimana con la rassegna Altre Storie. Sabato 24 giugno nell’anfiteatro della parrocchia San Luca sabato 24 giugno c’è “Il mago della riva spenta”, una performance teatrale dall’atmosfera surreale con la compagnia Botteghe Invisibili da un testo di Francesca Suale, e immagini di Carlo De Santis. Alle 21,30 il concerto di Tony Montecalvo and The Dream Catchers con i brani originali della band folk, rock, blues e country.

Domenica 25 giugno alle ore 20,30 è la volta di “Propoli” un antisettico teatrale della Compagnia Maia. Storie, dialoghi, canzoni e monologhi improvvisati sui suggerimenti raccolti dal pubblico; alle 21,30 a conclusione della rassegna nell’anfiteatro San Luca, il concerto dei Mediterranima, melodie e ritmi del flamenco e del gipsy jazz.

Il fine settimana si è aperto venerdì con le suggestioni poetiche di “Poeti leggono poeti” con Emanuela Belardi, Robin Corradini, Paolo Diliberto, Yana Harizanova, Simone Migliazza, l’introduzione in collaborazione con Latina Città Aperta; alle 21,30 Etio in concerto, un cantautore che risente dell’influenza della poesia, della musica italiana degli anni Sessanta, delle melodie del Centro e Sud America, come la bossa nova, nonché del jazz e del funky.

All’interno di Altre Storie sono state inserite due novità: “Il lettore inaspettato”, incontro tra lettori che si terrà per il secondo appuntamento giovedì 22 giugno, con appuntamento alle ore 18,00 presso l’aula verde del parco Oasi Verde Susetta Guerrini. Basterà portare il libro che si ama, le pagine preferite, la propria voce; “I Venerdì da Susanna” a partire da venerdì 30 giugno e a seguire ogni venerdì di luglio, dalle ore 18,00 presso il chiosco del parco Oasi Verde Susetta Guerrini, con una serie di eventi, letture, animazione, laboratori interamente dedicati ai più piccoli, presentazione di libri per l’infanzia a cura di vari autori, e sempre presente dalle ore 17,00 uno spazio di aggregazione per le famiglie e mercatino solidale a cura dell’associazione Tre Mamme Per Amiche.

Programma dei venerdì da Susanna

Oʀᴇ 18 – Cʜᴇ ʀɪᴅᴇʀᴇ! Lɪʙʀɪ ᴄʜᴇ ғᴀɴɴᴏ ɪʟ sᴏʟʟᴇᴛɪᴄᴏ. A cura di Paola La Cava.

Oʀᴇ 18.30 – Iʟ ᴄɪʀᴄᴏ ᴅᴇʟʟᴇ ɴᴜᴠᴏʟᴇ di Gek Tessaro. Albo illustrato, letto e interpretato da Botteghe Invisibili.

Oʀᴇ 18 – Lᴀ ʟᴇɢɢᴇɴᴅᴀ ᴅᴇʟʟᴀ ʙᴇʟʟᴀ Nɪɴғᴀ di Beatrice Cappelletti. Presentazione del libro e attività per bambini.

Oʀᴇ 18 – Aᴘɪ Dᴀʏs. Vɪᴀɢɢɪᴏ ɴᴇʟʟᴀ ғᴀʙʙʀɪᴄᴀ ᴅᴇʟ ᴍɪᴇʟᴇ di Marco Mastroleo. Presentazione del libro e attività per bambini.

Oʀᴇ 18 – Lᴇ ғᴀᴠᴏʟᴇ ᴅᴇʟ ɢᴜғᴏ di Rosella Tacconi. Presentazione del libro e attività per bambini.

Oʀᴇ 18 – Fᴀᴛᴀ Bᴏɴɪғɪᴄᴀ di Barbara Mirarchi. Presentazione del libro e attività per bambini.