Daniele Mencarelli presenta a Latina Fame d’Aria

LATINA – Daniele Mencarelli, autore conosciutissimo di Tutto chiede salvezza, storia da cui è stata tratta la fortunata omonima serie tv, sarà a Latina oggi per presentare il suo ultimo libro Fame d’aria (ed Mondadori) in cui fa i conti con uno dei sentimenti più intensi: l’amore genitoriale.

Mencarelli (premiato nel 2020 con lo Strega Giovani) racconta stavolta la storia di un padre e di un figlio che durante un viaggio sono costretti a fare sosta in un piccolo paesino del Molise per riparare la loro auto. Apparirà subito chiaro a tutti che il diciottenne Jacopo ha un grave disturbo.

Il libro sarà presentato dall’autore, in un incontro moderato dal giornalista Fabio Benvenuti, in programma alla Feltrinelli di Via Diaz a Latina alle 18.