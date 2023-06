Latina, al via Altre storie: fine settimana di musica e approfondimenti in Q4 e Q5

LATINA – Ha preso il via ieri sera la quarta edizione della rassegna Altre Storie organizzata dall’associazione Quartieri connessi nell’Anfiteatro della Parrocchia di San Luca in Q5 e nel Parco Susetta Guerrini in Q4. Ieri sera il taglio del nastro e oggi si prosegue con gli altri appuntamenti previsti per il fine settimana. Alle 20,00 sarà la volta dell’approfondimento scientifico con “Sapessi che caldo, ai tempi miei!”, un appuntamento con l’autore Marco Mastroleo. Seguirà alle ore 21,00 il concerto dei Grigio Fumo, sette musicisti per entrare nell’universo musicale di Fabrizio De André, con gli arrangiamenti della storica PFM e qualche adattamento personale.

Poi domani, domenica 18 giugno, alle 20 i Drum Dance & Sing, percussioni danze e canti, un laboratorio di musiche dal mondo e a seguire (alle 20,30) un talk di approfondimento su “Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti” a cura di Ferdinando Cedrone; alle ore 21,00, a chiudere questo primo fine settimana nell’anfiteatro della parrocchia di San Luca, Vincenzo Bianchi Quartet, get in a jazz mood!

I DETTAGLI

SABATO

I Talk di Altre Storie.

SAPESSI CHE CALDO AI TEMPI MIEI. Ciclicamente la Terra si riscalda, come nell’ultima era interglaciale. Sarà vero che stavolta è colpa nostra? Sì! Ve lo raccontiamo. Un approfondimento a cura di Marco Mastroleo, archeologo, scrittore e divulgatore scientifico, e del naturalista Emanuele Pantone.

La band GRIGIO FUMO propone e reinterpreta i brani più ricercati e conosciuti del grande Fabrizio De André: brani senza tempo spesso rivolti agli ultimi e agli emarginati. Sette musicisti provenienti da mondi diversi, dalla classica al jazz, dal pop al rock, suoneranno i più bei brani di Faber mantenendo un profondo rispetto per gli arrangiamenti della storica PFM pur con l’aggiunta di accorgimenti personali. Il viaggio nel mondo di De André andrà da “Fiume Sand Creek” a “Bocca di rosa”, da “Volta la carta” a “La guerra di Piero”, senza tralasciare pezzi come “Maria nella bottega del falegname” o “Il pescatore

DOMENICA

DRUMDANCE&SING. Percussioni, danze e canti in un “laboratorio” di musiche dal mondo, è un “laboratorio” diretto da Iordanka Ivanova e con la partecipazione di alcuni musicisti noti sul territorio come Floriana Pinto, voce, Pierluigi Coggio, chitarra e basso, Marco Tasciotti, clarinetto, Fortunato Giardina, percussioni. La scelta stilistica del gruppo ricade sulla musica etnica dal mondo. Sono inclusi brani napoletani, africani, arabi, brasiliani ecc. arrangiati in maniera originale per voci e strumenti, dando però particolare risalto alla sezione percussiva eseguita per scelta prevalentemente dai “secchi” che conferisce al gruppo la sua particolarità ed unicità su tutto il territorio Pontino. Il gruppo è composto da 15 elementi.

I Talk di Altre Storie.

Intelligenza emotiva e gestione dei conflitti. A volte l’incapacità di controllare le emozioni porta a conflitti del tutto evitabili. È possibile allenare la nostra intelligenza emotiva? A cura di Ferdinando Cedrone, presidente della associazione Quartieri Connessi e formatore della comunicazione efficace.

Vincenzo Bianchi Quartet. Get in a jazz mood!

Di formazione classica, laureato in didattica della musica, Vincenzo Bianchi si è perfezionato studiando jazz e orchestrazione jazz, fino a diventare uno tra i più noti ed apprezzati musicisti del genere. Ad Altre Storie è accompagnato da Marco Malagola alla batteria e Nunzio Sciscione al contrabbasso. Voce del quartetto è MariaChiara Bartalesi.