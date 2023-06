Ipt Malta a Latina, ecco i vincitori

LATINA – Successo per l’Evento IPT Malta, che si è svolto al GR Padel di Latina. L’evento IPT MALTA ha rappresentato un’importante piattaforma per celebrare l’eccellenza nel settore del padel e ha dimostrato il talento e la creatività dei partecipanti provenienti da tutto il Mondo. L’organizzazione desidera congratularsi con tutti i vincitori delle diverse categorie dell’evento Stage 01 IPT MALTA. Il loro successo è un riconoscimento al loro impegno, alla loro passione e all’eccellenza dimostrata nello sport. “Questa vittoria è solo l’inizio di un percorso promettente per i vincitori, che li vede già qualificati a Settembre nel Master Finale di Malta”.

Categoria MEN PRO OPEN:

Primo Posto: [DIEGO FRANCO / ALESSANDRO FUZIO ]

Secondo Posto: [GIORGIO SAPUTO / MANUEL ROCAFORT ]

Categoria MEN ADV

Primo Posto: [ VETTA / PROIETTI ]

Secondo Posto: [DI PIERI / OZBARYAK ]

Categoria MEN INT

Primo Posto: [ DE SARIO / STEFANELLI]

Secondo Posto: [VOLPINI / SILVESTRI]

Categoria GIRLS A

Primo Posto: [KUBICKOVA / ROBLEDANO RODRIGUEZ ]

Secondo Posto: [DE CESARIS / CROCIARA ]

Categoria GIRLS B

Primo Posto: [CIFRA A. / MILLENA]

Secondo Posto: [CIFRA G. / NOGAROTTO]

Categoria MISTO A

Primo Posto: [ANTONAYA LABRADOR / ROBLEDANO RODRIGUEZ ]

Secondo Posto: [VETICA / ZANCHETTA ]

Categoria MISTO B

Primo Posto: [LO RUSSO / ZINICOLA]

Secondo Posto: [DIGLIO / CARRILLO ]