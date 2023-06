A Terracina il ritorno del beach tennis

TERRACINA – La Beach Arena Carlo Guarnieri sarà presto al centro dell’attenzione dell’intero panorama regionale. Cresce l’attesa a Terracina per il ritorno del beach tennis, una delle discipline più spettacolari e seguite degli sport da spiaggia che crea interesse in tutta Italia ma anche nel resto del panorama internazionale. Dal 16 al 18 giugno sulla spiaggia dello stabilimento Rive di Traiano, sono in programma una serie di eventi organizzati dall’Asd Amici dello Sport: i Campionati regionali (limitati terza categoria), la settima tappa del circuito nazionale Coast to Coast, quello per i principianti e il torneo nazionale Open A+B con montepremi. Alla presentazione ufficiale dell’appuntamento è intervenuto anche Francesco Giannetti, sindaco di Terracina, insieme ad Alessandra Feudi, assessora allo sport, alla cultura e al turismo.

«Anche questa volta Terracina dimostra di essere uno dei punti di riferimento per gli sport da spiaggia e non dobbiamo dimenticare che la nostra città ha un litorale che permetterebbe di avere tutte le tipologie di sport estivi, inoltre, dal punto di vista naturalistico siamo molto attrattivi – ha affermato il primo cittadino di Terracina – Abbiamo inoltre l’obbligo, nei confronti dei giovani, di diffondere la pratica sportiva per l’importante valenza sociale dello sport: trasmettere passioni deve essere una delle pratiche principali nell’educazione dei bambini e le scuole, in questo, ci saranno di supporto per avvicinare fin da subito i ragazzi all’attività fisica. C’è massimo impegno da parte del Comune e massima collaborazione in quest’ottica».

L’evento in programma alla Beach Arena Carlo Guarnieri richiamerà oltre 100 atleti che si affronteranno in contemporanea su dieci campi allestiti presso lo stabilimento Rive di Traiano a Terracina. «Ringrazio Francesco Cascarini perché organizza sempre eventi sportivi di questo spessore che, oltre all’aspetto prettamente tecnico, permettono di far conoscere la città di Terracina e lo sport crea sempre un connubio perfetto con il turismo per una città come la nostra che viene conosciuta e frequentata anche in periodi di basta stagione, questo si sposa anche molto bene con la cultura» ha assicurato Alessandra Feudi, assessore allo sport al turismo e alla cultura.

A Terracina ci saranno moltissime scuole federali e questo ha portato praticamente il tutto esaurito nelle strutture alberghiere. «Promuoviamo gli sport da spiaggia per diffondere l’immagine della nostra città in tutto il mondo e siamo conosciuti, anche per questo, a livello internazionale, poi ci piace l’idea di far provare ai nostri ragazzi gli sport da spiaggia. – ha chiarito Francesco Cascarini, presidente dell’Asd Amici dello sport che organizza l’evento – Questi Campionati regionali saranno un punto di ripartenza per lo sport estivo con questa nuova amministrazione: oggi abbiamo avuto il sindaco e l’assessore Feudi alla nostra presentazione, due persone che si occupano di sport in maniera attiva perché lo praticano. Grazie alla raccolta fondi di Telethon ci occuperemo anche di sociale, questo è un dettaglio da non trascurare per noi». In concomitanza con l’evento sportivo gli organizzatori hanno previsto anche un punto di raccolta fondi per le attività di Telethon.

Francesco Ammendola, fiduciario regionale per il beach tennis della Fitp, ha voluto sottolineare l’importanza di questo appuntamento. «I campionati regionali di 3^cat segnano l’inizio dell’attività agonistica Fitp di beach tennis nella splendida città di Terracina, luogo di aggregazione per gli atleti regionali, ma anche nazionali e mondiali, che da sempre si ritrovano per sfidarsi sui campi in sabbia delle Rive di Traiano – ha chiarito il fiduciario – Il Comitato Regionale Lazio Fitp sostiene l’Asd Amici dello Sport, da anni in prima linea sul territorio pontino per lo sviluppo e la crescita di questo sport sulle spiagge ai piedi del Tempio di Giove. Insieme al CRLazio, crediamo che Terracina meriti l’attenzione della Fitp, per quanto è stato fatto in questi anni per il beach tennis, partendo dalle manifestazioni non agonistiche TPRA a quelle agonistiche come i campionati regionali, italiani ed tornei internazionali, oltre al grande triennio del mondiale ospitato proprio in questa località del Lazio. L’auspicio è che questa città costituisca sempre un luogo di riferimento per tutti gli appassionati di beach tennis che associano il grande agonismo alla vacanza, in una perla balneare del litorale pontino. Auguro buon lavoro al presidente Francesco Cascarini e a tutti il suo staff».