Morte Berlusconi, Adinolfi (Lega) polemizza con la presidente Metsola

(nella foto di Adinolfi la Presidente Metsola in fila per firmare il libro firma funebre)

LATINA – “Come Lega Gruppo ID abbiamo ricordato oggi a Strasburgo Silvio Berlusconi. Peccato che lo stesso non sia stato fatto durante la seduta della plenaria”. Lo afferma il parlamentare europeo di Latina della Lega Gruppo ID, Matteo Adinolfi spiegando in una nota che “il nostro gruppo, durante la consueta riunione di delegazione, ha osservato un minuto di silenzio in memoria di Berlusconi. Un momento di raccoglimento per salutare e commemorare una grande figura per il nostro Paese e per tutta l’Europa. Dispiace che lo stesso non sia accaduto nell’aula del Parlamento europeo, in quanto la presidente Roberta Metsola ha negato il minuto di silenzio per questioni di procedura. Si poteva fare un’eccezione considerata la caratura del personaggio. Abbiamo poi partecipato come Lega Gruppo ID alla commemorazione organizzata dal centrodestra italiano fuori dall’aula della plenaria. Personalmente ho lasciato una frase ricordo sul libro delle condoglianze, ricordando lo spessore politico e imprenditoriale di Berlusconi ma soprattutto la sua grande umanità e disponibilità. Ritengo poco rispettoso l’atteggiamento dell’europarlamento nei confronti di un ex eurodeputato e premier che andava certamente commemorato meglio. Uno scarso rispetto che sarà confermato se, come sembra, domani la presidente Metsola non prenderà parte ai funerali”.